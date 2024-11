KC21, capolavoro tricolore. A Civitanova è scudetto

"È successo l’incredibile. Non credevamo, sinceramente, di essere pronti a questi livelli e invece…". Invece KC21, il team di cestisti con la sindrome di Down che ieri ha partecipato alle finali dei campionati nazionali Fisdir 2024 tenutesi al PalaRisorgimento di Civitanova Marche ha vinto lo scudetto.

Le parole di apertura sono di Marcello Micheloni, coach e supervisore di un progetto nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus Sassuolo e Libertas Fiorano, sostenuto anche da Champion, Game7Athletics e altre realtà della zona, tra cui Pallacanestro Sassuolo. Fatica a trattenere l’emozione, Micheloni, in coda al ‘botto’ confezionato ieri dai ‘suoi’ ragazzi, che hanno alzato il trofeo dopo una partita tiratissima – finita 15-12 – che ha visto KC21 prevalere su Civitanova, che pure l’aveva battuta nella fase a gironi. Già, perché viene da lontano, la vittoria dei cestisti di casa nostra - capitan Giovanni Barbieri e il vice Giulio Corsini, Pasquale di Vaio, Simone Albertini, Leonardo Rossi (piacentino, in prestito alla compagine del distretto) Andrea Piacentini e Lavinia Guidotti – che si erano qualificati alla semifinale con due vittorie e una sconfitta – contro, appunto Civitanova – raggiungendo poi la finalissima grazie all’acuto in semifinale su Formia che ha permesso loro di prendersi la rivincita contro i marchigiani nel match che valeva (quasi) tutto.

"Già essere tra le sette che si giocavano un titolo così importante lo consideravamo un successo", ammette Micheloni ma, evidentemente, una volta arrivato in vista del traguardo KC21 ci ha preso gusto, incastrando dentro il suo percorso il fine settimana perfetto che ha cucito sulle sue maglie lo scudetto in coda ad un match tiratissimo. Che ha visto amici e familiari dei neocampioni d’Italia tifare (anche) da casa: le finali sono infatti state trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Fisdir. E a seguirle, qui da distretto ceramico, pare fossero a centinaia.

