Kenneth Faried pronto all'esordio con Unahotels contro Napoli

Kenneth Faried ieri ha ripreso ad allenarsi assieme ai compagni dopo la lesione all’arcata sopraccigliare che l’aveva costretto a saltare la partita di Basketball Champions League a Vilnius. ‘Manimal’, salvo altri intoppi dell’ultima ora, farà dunque il proprio esordio con la canotta della Unahotels al ‘PalaBarbuto’ di Napoli, dove domani alle 12 (diretta su Dazn) i biancorossi affronteranno anche un pezzo importante del proprio recente passato.

La squadra partenopea, attualmente in ultima posizione con zero vittorie e nove sconfitte, è infatti stata costruita dall’amministratore delegato Dalla Salda e dal responsabile tecnico Llompart che - dopo la storica vittoria della Coppa Italia – stanno incontrando enormi difficoltà. Coach Milicic è già stato esonerato e al suo posto è arrivato Valli, ma anche la rosa (con l’ingresso Bentil, ex Olimpia, e quello imminente di McDermott, ex Varese) sta subendo profondi e inevitabili cambiamenti.

"Ci troviamo di fronte una Napoli il cui roster attuale sicuramente non rispecchia la loro posizione in classifica – ha spiegato il coach della Pallacanestro Reggiana, Dimitris Priftis - Sono una squadra che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha lottato fino alla fine, alla pari, con gli avversari che ha incontrato. Ci aspettiamo da loro un match dove giocheranno con alta intensità e mettendo in campo grande energia. Avremo di fronte due principali difficoltà: prima di tutto la loro assoluta necessità di vincere la partita per smuovere la classifica, e poi la nostra gestione della fatica e del recupero fisico, in una settimana con due viaggi e pochissimo tempo sia per il riposo che per preparare il match. In sfide come queste tutti devono riuscire a dare qualcosina in più, portando ognuno il proprio mattoncino per contribuire a disputare una partita competitiva".

Reggio dovrà quindi cavarsela con le armi che le sono rimaste a disposizione, tra le quali non potrà figurare Jamar Smith che tornerà solo a gennaio inoltrato a causa dell’infortunio all’adduttore della gamba sinistra rimediato domenica sera nella sfida con Scafati. La terna arbitrale sarà composta da Giovannetti, Grigioni e Marziali: il precedente di quest’anno tra i biancorossi e Giovannetti, primo fischietto in anche in occasione della sconfitta interna con Brescia, non è molto incoraggiante. Quella direzione, infatti, fu oggetto di molte critiche da parte dei giocatori e del pubblico.