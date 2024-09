Klanjscek e giovani, così l’Andrea Costa va. Angori: "Siamo ancora un cantiere aperto"

Qualche passo in avanti e alcuni aspetti ancora da migliorare. Ma soprattutto recuperare due elementi importanti come Sanguinetti e Toniato, pedine cruciali del roster, ancorché del quintetto di questa Andrea Costa che nell’amichevole con Ferrara ha sentito l’assenza dei due nel complesso di 40’ in cui ancora una volta il minutaggio è stato distribuito tra tutti i giocatori. Si può ancora parlare di lavori in corso.

"Al di là del risultato ho visto cose positive e altre che dobbiamo migliorare, il tutto considerando che ci mancano ancora tre giocatori importanti –. dice il tecnico Matteo Angori –. Ho dato spazio ai giovani e credo che questa preseason farà bene ai nostri ragazzi, visto che alcuni non hanno mai fatto questa categoria e hanno giocato contro una squadra attrezzata e strutturata come Ferrara. Aspettiamo i rientranti che dovremo essere bravi a reinserire: Sanguinetti in maniera relativa e Toniato del tutto, per essere pronti alla prima di campionato. Siamo work in progress, siamo una squadra giovane e nuova e ci stanno errori, così come aspetti positivi".

Una conferma la prova dello sloveno Klanjscek: "Ha dimostrato di poter tirare e andare in penetrazione. Continueremo a cavalcarlo e siamo contenti del suo approccio a una nuova realtà".

Qualche difficoltà è emersa a rimbalzo, soprattutto con Filippini a rifiatare.

"Filippini è una presenza fissa, sa come trovare le contromisure contro giocatori di un certo tipo mentre Martini ha paradossalmente fatto meno fatica a Rimini contro giocatori della sua stazza rispetto ai lunghi più dinamici di Ferrara".

Parlando di linea verde, il coach chiede immediata efficacia ai suoi giovani. "I nostri giovani devono sfruttare questi minuti per arrivare pronti alla prima di campionato quando, sperando di essere al completo, magari giocheranno meno minuti, ma di grande qualità. Per questo non mi è piaciuto come sono entrati nel secondo quarto, poco aggressivi e poco concentrati, quando invece nel terzo hanno dimostrato ben altro atteggiamento. Ecco, in vista delle gare che contano dovranno essere subito pronti ed efficienti appena entreranno in campo".

Si conferma la partnership per questa stagione con la E-Mind, azienda attiva nei servizi legati a Internet, mentre è nuova la collaborazione con la pizzeria ristorante CiBò che offrirà agli abbonati biancorossi uno sconto sulla cena presentando l’abbonamento.