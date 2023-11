L’8ª giornata: oggi stasera c’è anche Rimini. Il big match sarà Trieste-Udine. Il sogno della vetta solitaria per almeno 24 ore

Con un successo sul difficile campo di Verona, l’Unieuro potrebbe essere per almeno 24 ore capolista solitaria, sebbene in quel caso avrebbe due gare in più rispetto alla Fortitudo Bologna. La formazione allenata da coach Caja scenderà infatti in campo al PalaDozza domani, per affrontare una Piacenza reduce da due ko consecutivi (entrambe con 3 punti di scarto) proprio contro Forlì e contro Trieste.

Proprio a Trieste, domani sera si giocherà l’importante derby tra i giuliani e Udine (diretta Raisport, canale 58 del digitale terrestre): Forlì potrebbe staccare una delle due ambiziose contendenti, magari Udine, che è a -2 ma con una partita in meno rispetto ai biancorossi (con la Fortitudo recupera il 15 novembre).

Sempre domani, Cento ospita una lanciata Nardò – tre successi di fila – per cercare di riprendere il treno dell’alta classifica. Il programma di domani è completato dalla sfida salvezza Orzinuovi-Chiusi. Stasera c’è un altro anticipo: il match tra Cividale e Rimini.

Classifica: Fortitudo* e Forlì 12; Udine* e Verona 10; Trieste 8; Nardò, Piacenza e Cento 6; Cividale e Rimini 4; Orzinuovi e Chiusi 2 (*: una partita in meno).