La 10ª giornata dell’orologio definirà tutti gli accoppiamenti. Fortitudo, Udine, Rimini: quanti campi caldi

È un’ultima giornata di A2 decisamente avvincente, con ancora diversi verdetti da scrivere per la definizione della griglia playoff e della classifica della poule salvezza. Due sono le principali posizioni da definire (con Forlì interessata): il secondo posto del girone Rosso, che Udine potrebbe conquistare in caso di blitz sul campo di Cantù e di contemporaneo ko della Fortitudo a Trapani; l’altro è il terzo posto del girone Verde dove Rieti ha il vantaggio nello scontro diretto contro Torino, le rivali se la vedono in casa rispettivamente con Trieste e Verona. Nel tabellone dell’Unieuro finirà la terza del girone Rosso (dunque Fortitudo o Udine), che tuttavia potrebbe incontrare solo in finale.

È bagarre anche per le ultime posizioni del girone Rosso, dove Rimini ‘vede’ addirittura il quinto posto: è suo se vince a Milano con l’Urania e Trieste perde a Rieti. Cividale – 9 vittorie consecutive nell’orologio – è la mina vagante: oggi è a Vigevano, e può ritrovarsi ottava ma perfino quinta.

Per la lotta salvezza, fondamentali Casale Monferrato-Chiusi e Agrigento-Orzinuovi. Chiudono il programma Treviglio-Cento, coi lombardi a caccia della testa di serie numero 5 nel Verde, e Roma-Nardò.

Girone Rosso: Forlì 50; Fortitudo 44; Udine 42; Verona 38; Trieste e Rimini 34; Cividale 32; Piacenza 30; Cento 28; Nardò 24; Orzinuovi e Chiusi 20.

Girone Verde: Trapani 56; Cantù 44; Rieti e Torino 40; Milano 30; Cremona e Treviglio 28; Vigevano 22; Luiss Roma 18; Agrigento, Latina e Casale Monferrato 14.