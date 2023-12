La 12ª giornata. Udine ferma Nardò: anche lei in vetta

Udine ha battuto Nardò (i pugliesi venivano da 7 vittorie consecutive) 79-57 con Albegovic top scorer da 18 punti. Per gli ospiti solo Baldasso ha toccato quota 11. Udine ha avuto almeno 4 punti da tutti i suoi senior: in doppia cifra anche Clark e un Monaldi ancora mortifero da tre (47). I friulani, come Forlì, hanno agganciato momentaneamente la Fortitudo in vetta.

Queste le partite di oggi (12ª giornata): Chiusi-Fortitudo, Orzinuovi-Trieste e Rimini-PIacenza. Già giocata (venerdì): Verona-Cividale 80-71.

Classifica: Fortitudo, Forlì * e Udine * 18; Trieste e Verona * 16; Nardò * 14; Piacenza e Cento * 10; Cividale 6; Orzinuovi, Rimini e Chiusi 4.

Ogni * una partita in più.