La 13ª giornata. Udine ko a Piacenza,. Forlì la stacca. Stasera c’è invece. Fortitudo-Rimini

La vittoria di ieri sera è davvero pesantissima anche per la classifica: nnon è la prima volta che si verifica questo scenario (anche sabato Forlì aveva giocato un giorno prima della Fortitudo), tuttavia vale la pena rimarcare che per almeno 24 ore i biancorossi sono in vetta insieme a Bologna. I biancoblù possono tornare avanti stasera battendo Rimini, ma poi sono attesi al big match di domenica al Palafiera.

Non solo: Forlì ha anche staccato Udine, ko a Piacenza (69-67). Vana la rimonta dei friulani, sotto fin dal 15-5 del 1° quarto ma capaci di recuperare dal -8 del 30’: decisivi due liberi di Miller a pochi secondi dalla fine, mentre Monaldi ha fallito il sorpasso da tre sulla sirena. Resta a -2 dall’Unieuro Verona, che ha ribaltato espugnato Cento 78-85 (24 punti di Esposito, 23 di Murphy) ribaltando la partita nel secondo tempo. Pesante blitz, in coda, per Orzinuovi: 71-75. Trento-Chiusi è rinviata al 24 gennaio.

Classifica: Fortitudo * e Forlì 20; Trieste *, Udine e Verona 18; Nardò 14; Piacenza 12; Cento 10; Rimini, Cividale e Orzinuovi 6; Chiusi 4.

Prossimo turno, domenica ore 18: Nardò-Trieste, Chiusi-Cividale, Udine-Verona, Piacenza-Cento; ore 19: Rimini-Orzinuovi; ore 20.30: Forlì-Fortitudo.