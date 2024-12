La 14ª giornata si è aperta con l’aggancio di Cividale a Rimini, che deve battere Brindisi per tornare in vetta da sola. Da Torino a Orzinuovi, intreccio playoff

La 14ª giornata è iniziata venerdì sera con il successo per 62-79 di una Cividale – sempre meno sorpresa – sul campo di Cento: il blitz è valso l’aggancio a Rimini in vetta, pur con una partita in più. Nove le gare in programma quest’oggi: spicca la blasonata sfida tra Pesaro e Cantù, con la formazione allenata da coach Spiro Leka ancora a caccia di un equilibrio, mentre i lombardi cercano punti per restare nel gruppo di testa, dove la capolista Rimini ospita una Brindisi in risalita. Sempre nei quartieri alti della classifica, Udine attende Cremona per restare al top, mentre Milano sarà di scena sul campo di Avellino per riscattare il bruciante ko dello scorso weekend contro l’Unieuro.

A proposito, a Forlì interessano soprattutto tre partite: Torino-Rieti, Livorno-Verona e Orzinuovi-Nardò. Laziali e veneti sono le compagini più vicine in classifica, con piemontesi e lombardi subito dietro. Insomma un intreccio che contribuirà a definire la lotta playoff (l’ultima piazza che assicura l’accesso è proprio quella in cui si trova attualmente l’Unieuro, la 7ª).

Infine, dopo aver conquistato due successi casalinghi consecutivi dall’arrivo di Attilio Caja in panchina, la Fortitudo questa sera sarà impegnata sull’ostico campo di Vigevano.

La classifica: Rimini* e Cividale 22; Udine 20; Cantù* e Milano 18; Rieti 16; Forlì e Verona 14; Orzinuovi, Torino e Fortitudo 12; Avellino*, Cremona* e Brindisi 10; Vigevano*, Nardò*, Livorno, Cento e Pesaro 8; Piacenza 4.

* =una gara in meno