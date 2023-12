La 16ª giornata. Fortitudo-Trieste è il big match

Il turno prenatalizio del campionato di A2 è iniziato ieri, con il successo di Verona per 86-80 contro Orzinuovi. La Tezenis, che aggancia momentaneamente il 3° posto, ha rischiato grosso nel finale nonostante i 18 di Udom e di Stefanelli: lombardi da -20 a -1.

Oggi la sfida più importante è quella del PalaDozza, dove l’altra capolista Fortitudo ospita una Trieste reduce da otto successi consecutivi e desiderosa di riscattare il netto -19 dell’andata. Insidioso derby per Udine, impegnata sul campo di una Cividale che cerca di allontanarsi dalle zone calde. Piacenza-Nardò mette in palio punti utili per la corsa playoff, mentre Cento-Chiusi vedrà il ritorno in campo di Carlos Delfino, l’argentino campione olimpico ed Nba, che in settimana ha firmato per la formazione emiliana dopo un lungo corteggiamento. Nelle ultime tre stagioni Delfino aveva giocato a Pesaro, la sua ultima A2 fu con la Fortitudo nel 2019 (vincendola). Ha compiuto 41 anni lo scorso 29 agosto.

La classifica: Fortitudo e Forlì 24; Trieste °, Udine e Verona * 22; Piacenza 16; Nardò 14; Cento 10; Cividale e Rimini 8; Orzinuovi 6 *; Chiusi ° 4. *= una gara in più; °= una gara in meno.