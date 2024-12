La 18ª giornata: per la vetta, confronto a distanza Rimini-Rieti e Udine-Orzinuovi. La Fortitudo a Pesaro (e su RaiDue)

La 18ª giornata è iniziata ieri, con il blitz di Cantù sul campo di Piacenza (77-82). A dispetto della classifica, è stata una partita sempre equilibrata: i brianzoli hanno toccato il +9 nel 3° quarto, ma l’Assigeco ha pareggiato già al minuto 26 (51-51). A quel punto Cantù ha replicato con un break di 0-9 e i padroni di casa non sono più tornati vicini se non con un -3. Derrick Marks ha debuttato con 23 punti, top scorer dell’incontro; per gli ospiti in evidenza l’ex forlivese Valentini (15).

Oggi alle 15.45 c’è la prestigiosa vetrina di RaiDue, per la diretta della sfida tra le blasonate Pesaro e Fortitudo Bologna, due formazioni che hanno vinto scudetti e oggi cercano di risalire la china dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. Sempre per il glorioso passato, la sfida del PalaPentassuglia tra Brindisi e Verona merita una menzione, mentre per la classifica i fari sono puntati sul Flaminio, dove la Rbr – reduce da due sconfitte consecutive – attende Rieti. Anche Forlì, che è al sesto posto insieme ai laziali e ad altre tre squadre, assiste interessata. In caso di passo falso di Rimini, Udine attende Orzinuovi al PalaCarnera per continuare la propria scalata.

Tra le squadre appena sopra l’Unieuro (+2), Cividale scende in campo a Torino, per un match insidioso; più semplice sulla carta la sfida dell’Urania Milano a Livorno. A quota 20, ghiotta chance per Avellino contro Cremona. Compito più complesso, come detto, per Verona e Rieti. In chiave salvezza, infine, Cento-Vigevano mette in palio punti di platino.

La classifica: Rimini 28; Cantù* e Udine 26; Milano e Cividale 22; Forlì, Rieti, Avellino e Verona 20; Fortitudo e Orzinuovi 18; Pesaro 16; Torino e Brindisi 14; Livorno e Cremona 12; Cento e Nardò 10; Vigevano 8; Piacenza* 6. *=una gara in più