La 19ª giornata. Udine batte Trieste: aggancia (per ora?) i biancorossi

Con il successo di Udine contro Trieste per 87-83 si è aperta la quartultima giornata della prima fase del campionato di A2. I bianconeri friulani hanno agganciato Forlì al secondo posto con una partita in più. Mentre Trieste scivola al quarto: 2 punti in meno, con Forlì che stasera avrà una partita in più (i giuliani recuperaranno la trasferta di Chiusi il 24 gennaio). Il derby di ieri ha sancito anche il ribaltamento della differenza canestri: +4 Udine dopo il +3 di Trieste all’andata. In una partita bella ma tesa (espulso coach Vertemati di Udine), Clark ha segnato 8 dei suoi 14 punti negli ultimi 2’, compreso il sorpasso e i liberi della staffa. Per Trieste non sono bastati i 28 punti di Brooks e i 18 di Reyes. Forlì dovrà giocare contro entrambe: il 28 gennaio a Udine, il 4 febbraio in casa con Trieste.

Stasera si gioca anche Rimini-Cividale, con la squadra di coach Sandro Dell’Agnello che prova ad agganciare la zona playoff. Mentre domani la capolista Fortitudo sarà di scena a Piacenza, contro un’avversaria che già all’andata aveva messo fortemente in difficoltà i giocatori di Caja. Scendendo la classifica, Nardò-Cento è una sfida tra due squadre che provano a invertire il trend in un momento difficile, mentre Chiusi-Orzinuovi sa di ultima spiaggia per i toscani, con i lombardi che proveranno invece ad allontanare definitivamente l’ultimo posto.

La classifica: Fortitudo 30; Forlì e Udine * 28; Trieste 26; Verona 24; Piacenza 18; Nardò 16; Rimini e Cento 12; Cividale 10; Orzinuovi 8; Chiusi ° 4. *= una gara in più; °= una gara in meno.