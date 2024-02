La 1ª giornata della fase a orologio: oggi in campo Fortitudo e Udine, domani Verona. Che sorprese: ko Trapani e Trieste

Sono già tre le gare giocate in questa prima giornata della fase ad orologio del campionato di A2. E due i risultati assolutamente sorprendenti: venerdì sera, Cividale ha avuto la meglio per 73-68 sui Trapani Sharks, interrompendo la striscia positiva dei siciliani, lunga ben 17 partite, che durava da ottobre. La capolista del girone Verde ha ritrovato l’ex forlivese Jeff Rodriguez ma contestualmente ha perso per infortunio Matteo Imbrò.

È caduta ieri sera, poi, un’altra grande: per Trieste sembra davvero una crisi senza fine. Dopo il -28 al Palafiera, è arrivata la quinta sconfitta delle ultime sei (contro Chiusi l’unica vittoria): il colpo stavolta è della Luiss Roma, futura avversaria anche dei biancorossi. Ai giuliani non è bastato il +17 all’intervallo (+20 al 23’): il sorpasso dei capitolini è arrivato a 16” dalla fine con una tripla dell’ex San Severo e Cento Ty Sabin (83-88 il finale). Nell’ultimo anticipo proprio i suoi ex compagni di Cento hanno regolato Casale Monferrato 79-73.

Udine-Milano e Fortitudo-Cremona sono due sfide insidiose per le big del girone Rosso. Per Cantù e Torino, impegnate rispettivamente a Orzinuovi e Chiusi, invece, il cammino sembra più facile. Rimini ha una buona chance contro l’Agrigento dell’ex Meluzzi, mentre Piacenza-Vigevano è un derby padano che preannuncia scintille tra due squadre ostiche e imprevedibili. Punti salvezza in palio nella sfida tra Nardò e Latina, mentre chiude il programma, domani sera, l’interessante match tra la Tezenis Verona e una Treviglio dai grandi nomi, ma fin qui grande delusione del campionato, che si è affidata a coach Giorgio Valli per provare a ribaltare l’inerzia della stagione.

Classifica girone Rosso: Forlì 36; Fortitudo 34; Udine e Verona 30; Trieste * 28; Cento * 20; Piacenza e Rimini 18; Nardò e Cividale * 16; Orzinuovi 12; Chiusi 10. *= una gara in più.