La 20ª giornata. Il ruzzolone di Trieste aiuta l’Unieuro nello scontro diretto

La 20ª giornata, iniziata venerdì, ha importanti riflessi per Forlì, visto che due delle tre rivali di classifica hanno già giocato. Buone notizie dal campo di Cividale, dove due sere fa Trieste è caduta 81-66 in un derby che, contro ogni pronostico, è stato addirittura dominato dalla squadra di coach Stefano Pillastrini (al terzo successo consecutivo dopo Forlì e Rimini). Subito +10, +22 a metà, i gialloblù non hanno mai perso il controllo del match (13 punti del nuovo americano Doron Lamb). Bocciata Trieste senza l’infortunato Reyes: in attesa del recupero Trieste-Chiusi di mercoledì, stasera Forlì può spingerla a -4, con la prospettiva di giocare lo scontro diretto (probabilmente decisivo) al Palafiera domenica 4 febbraio. Se si arrivasse alla sfida con Trieste a pari punti, per determinare la classifica non sarebbe necessaria la differenza canestri: una buona notizia per Forlì, che in terra giuliana ha perso di 17.

Ieri, invece, la Tezenis Verona ha battuto Piacenza 70-64. Emiliani mai in vantaggio – appena 11 punti in due per gli Usa Miller e Skeens – ma più volte a un solo possesso di distanza o addirittura in parità, come al 36’.

Questa sera, occhi puntati poi su Cento, dove i padroni di casa ospitano la Fortitudo Bologna per un derby insidioso anche se sulla carta favorevole per la truppa allenata da coach Attilio Caja. Pare più semplice l’impegno per l’Apu Udine sul campo di una Orzinuovi che è stata risucchiata verso il fondo della classifica ma in casa ha impegnato duramente le big.

Chiude il programma il match tra Rimini e Nardò, con i rivieraschi a cui serve una vittoria per provare ad agganciare il gruppo di metà classifica e accorciare proprio sui pugliesi.

La classifica: Fortitudo 32; Forlì 30; Udine 28; Trieste e Verona* 26; Piacenza* 18; Nardò 16; Cento e Cividale* 14; Rimini 12; Orzinuovi 8; Chiusi* 6. *= una gara in più.