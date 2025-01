La 23ª giornata: negli anticipi battute Cantù, Udine (in casa) e Cividale. Occasione Rimini: ko tutte le inseguitrici

Sono ben tre le gare già giocate in questa 23ª giornata, con risultati sorprendenti: venerdì sera, l’Urania Milano ha battuto 63-57 Cantù, grazie ai 16 punti di Gentile, mentre ieri sera Brindisi ha sbancato Udine 79-90 (25 punti di Ogden con 11/11 al tiro e 10 rimbalzi; vani i 15 punti di Alibegovic, i 14 di Xavier Johnson e i 6 del neo-acquisto Pullazi). Rieti ha regolato Cividale (90-71), portandosi a -2 e ribaltando anche la differenza canestri. Mattatore Harris con 31 punti, Redivo limitato a 10. Da segnalare i 16 rimbalzi di Spencer.

Sono risultati rilevanti per la classifica, visto che Rimini può tornare prima da sola, dopo la sconfitta di tutte e tre le inseguitrici. Meno buoni i risultati per Forlì, che è chiamata a tenere il passo di Milano e Rieti, che continuano a vincere, e a distanziare nuovamente la mina vagante Brindisi.

Sfida di blasone oggi a Verona, dove la Tezenis ospita una Fortitudo Bologna a caccia di punti per risalire la china, come già sta facendo Pesaro (8 successi in 9 gare), che attende Nardò. In chiave forlivese, attenzione anche al match di Vigevano, dove Avellino proverà a conquistare il successo su un campo molto ostico. In programma anche il derby lombardo Orzinuovi-Cremona. Torino, prossima rivale dell’Unieuro, attende Cento.

La classifica: Rimini e Udine* 34; Cantù* 32; Cividale* 30; Milano* e Rieti* 28; Fortitudo, Verona e Avellino 26; Forlì e Pesaro 24; Torino e Brindisi* 20; Orzinuovi 18; Cremona 16; Vigevano, Cento e Livorno 14; Nardò 12; Piacenza 6. (*: una gara in più).