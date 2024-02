La 2ª giornata della fase a orologio: vincono Cantù e Trapani. Ko Trieste e Verona. Oggi la Fortitudo a Casale

La 2ª giornata dell’orologio continua a fornire esiti spesso sorprendenti. Nei numerosi anticipi sono ormai conclamate la crisi della prossima avversaria di Forlì, l’Urania Milano (71-81 in casa contro la rilanciata Nardò, venerdì). Così come è nel tunnel Trieste, 96-92 a Cantù (settima sconfitta in otto partite). Mentre Verona ha ceduto sul campo di Trapani, subito rialzatasi dopo la seconda sconfitta stagionale: 89-81.

Nel dettaglio, alla squadra di Jamion Christian non sono bastati 5 giocatori in doppia cifra (23 di Brooks e di Filloy). Verona, invece, aveva chiuso a +10 a metà (+13 dopo 17’), per poi subire un terribile terzo quarto da 28-6: per gli Shars 6 giocatori in doppia cifra più Mobio a quota 9. Non è bastato un Devoe top scorer (26).

Negli anticipi, da rimarcare il buon momento di altre due squadre del girone Rosso: un’Orzinuovi lanciatissima e capace di vincere in casa della Luiss Roma 72-74; e Cividale, che dopo Trapani ha battuto Treviglio 77-79 (Aj Pacher ha fallito la tripla della vittoria sulla sirena).

Forlì guarderà con interesse, oggi, alla Fortitudo (-2 dalla vetta) impegnata a Casale Monferrato. Una rivale, comunque, che anche l’Unieuro dovrà affrontare. Così come Vigevano, che ospita una Chiusi in grande difficoltà. Per la zona playoff completano il quadro tre importanti partite: Rieti-Rimini (contro l’ex Rbr Jazz Johnson), Juvi Cremona-Cento, Torino-Piacenza. Udine è attesa a Latina ma solo il 6 marzo: la partita di oggi è stata rinviata.

La classifica del girone Rosso: Forlì 38; Fortitudo 36; Udine e Verona* 32; Trieste 28*; Piacenza, Rimini, Cento e Nardò* 20; Cividale* 18; Orzinuovi* 16; Chiusi 10. *= una gara in più.