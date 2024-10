La 2ª giornata: la sorpresa è l’Urania Milano. Tonfo di Pesaro con Vigevano. Forlì insegue un quartetto in vetta

Con l’affermazione su Cento, l’Unieuro muove la propria classifica (nella foto, Matteo Parravicini), in attesa della sfida già dietro l’angolo contro Verona. Due risultati di ieri, però, fanno particolarmente rumore. Il primo è proprio quello della Tezenis, che è caduta tra le mura amiche contro l’Urania Milano per 71-77. A +7 a fine 3° periodo, Verona è crollata sotto i colpi di Alessandro Gentile (21). L’Urania, dopo lo scalpo della Fortitudo domenica, strappa così un’altra vittoria di platino e veleggia a punteggio pieno in testa alla classifica. Cade malamente anche Pesaro, che si lascia sorprendere al debutto casalingo da Vigevano (67-80; 24 punti per Stefanini tra gli ospiti).

Detto di Milano, altre tre compagini stazionano in vetta con 4 punti: tra queste c’è anche Rimini, vittoriosa a Piacenza (87-89) col brivido nel finale dopo un match sempre condotto. Vola anche Rieti (61-67 ad Avellino), così come la Juvi Cremona, che ha superato Cividale 99-90 con 27 punti di un tarantolato Tortù. Sugli altri campi, infine, Udine batte il primo colpo superando agilmente Nardò (95-67), mentre Torino ha silenziato una Livorno ancora in fase di rodaggio (56-78). Rinviate Fortitudo-Orzinuovi e Cantù-Brindisi: entrambe si giocheranno mercoledì 9 ottobre. Di queste, solo Orzinuovi potrebbe salire a 4 punti.