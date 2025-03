La 33° giornata. Cantù affronta Brindisi dopo la vittoria in Coppa

È la 33ª giornata e RivieraBanca è l’unica squadra ancora ferma a 30 partite giocate. Nei recuperi di mercoledì sera, vittoria interna della Fortitudo con Milano (75-66, 23 e 12 di Kenny Gabriel) e colpi esterni di Verona a Cividale (74-83) e Orzinuovi e Vigevano (71-75). Oggi il super derby del Flaminio su RaiSport, domani altre quattro gare. Piacenza con Forlì si gioca una delle ultime chance per non retrocedere direttamente, mentre Cividale, con la caldissima Torino, deve reagire dopo il ko in Coppa e quello nel recupero. Poi c’è l’Urania che ospita una Vigevano molto altalenante e Rieti che attende Avellino in una vera gara da playoff. Domenica spazio a tutte le altre partite. Nei quartieri alti, Udine va a far visita a Cremona, mentre Cantù scende a Brindisi dopo i festeggiamenti per la Coppa. Chiudono il programma Verona – Orzinuovi, Fortitudo – Nardò e Livorno – Cento.

La classifica: Udine* 46; RivieraBanca Rimini** e Cantù* 40; Milano*, Rieti*, Cividale e Fortitudo 32; Forlì*, Verona e Pesaro 36; Avellino* e Brindisi 34; Torino 32; Orzinuovi 26; Cento 24; Cremona* e Livorno 22; Vigevano 20; Nardò* 18; Piacenza 12. *= una partita in meno, **= due partite in meno.