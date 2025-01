La 34^ edizione del torneo Under 17 in corso a San Lazzaro: 16 le squadre in campo. Il ’Malaguti’ entra nel vivo: il derby alla Virtus. Oggi le sfide decisive, domani la finalissima

Entra nel vivo delle fasi finali, la 34esima edizione del trofeo Bruna Malaguti, categoria Under 17 Cadetti in corso di svolgimento tra la Palestra Rodriguez e il Pala Yuri di San Lazzaro di Savena. Il trofeo organizzato dalla Bsl vive tra oggi e domani le due decisive giornate conclusive. In base alle tre sfide giocate nei giorni scorsi, oggi le 16 compagini in campo, tra cui oltre alla Bsl San Lazzaro squadra organizzatrice del torneo, ci sono anche Fortitudo Academy e Virtus Bologna, vittoriosa nel derby con la Effe di venerdì sera per 70-54, si sfidano per le semifinali.

Le quattro migliori della classifica dei gironi eliminatori si affronteranno nelle semifinali dal 1° al 4° posto, le altre dal 5-8, 9-12 e 13-16. In base poi all’esito delle sfide di quest’oggi, domani, giorno della Befana, si disputeranno le finali che chiudono il torneo, tra cui l’attesissimo confronto, alle 18.30 al Pala Yuri che assegna il trofeo itinerante e che sarà preceduto dalla gara delle schiacciate. Siamo così alle fasi cruciali del Malaguti, come sempre ottimamente organizzato dalla Bsl San Lazzaro, il club biancoverde che in questi anni è sempre più un punto di riferimento per il movimento cittadino e non solo, per l’organizzazione di eventi e per gli eccellenti risultati ottenuti sul campo dalle proprie formazioni giovanili.

Le semifinali di quest’oggi si terranno alla palestra Rodriguez ore 11,30 e 13.30 (13-16 posto), 15.30 e 17.30 (9-12) e al Pala Yuri ore 12 e 14 (5-8) e 18 e 20 (1-4 posto).

Filippo Mazzoni