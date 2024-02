La 3ª giornata della fase a orologio. Fortitudo rinviata, vincere varrebbe il +6

Terza giornata della fase ad orologio del campionato di A2, una ‘giornata-spezzatino’ con ben sei rinvii, che terminerà addirittura il 10 aprile, con l’interessante sfida tra Fortitudo Bologna e Treviglio, nonché con il match che vedrà protagonista la capolista del girone Verde, Trapani, sul campo di Cento. Questo si traduce subito in una sottolineatura: pur con una partita in più, l’Unieuro può ampliare a 6 punti il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

Oltre al match del Palafiera, questa sera si giocherà anche a Piacenza, dove l’Assigeco attende Casale Monferrato. Quattro, invece, le gare in programma domani e che possono riservare insidie alle big: Cantù sarà di scena a Lecce contro una Nardò reduce dal blitz di Milano e ancora incostante da quando è arrivato in panchina Luca Dalmonte, mentre Trieste – dopo 7 sconfitte in 8 partite – ospita Agrigento. Mentre Verona attende Vigevano per un match da non sottovalutare, così come la trasferta di Orzinuovi potrebbe essere complicata per Rieti. Rinviate alla settimana della pausa per la Coppa Italia le altre partite: il 14 marzo Udine ospita la Luiss Roma; il 15 Cividale attende Torino, mentre sabato 17 Chiusi-Cremona e Rimini-Latina completeranno il programma.

La classifica: Forlì 40; Fortitudo 36; Udine e Verona 32; Trieste 28; Cento 22; Rimini, Piacenza e Nardò 20; Cividale 18; Orzinuovi 16; Chiusi 10.