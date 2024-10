La 5° giornata. Riflettori sul derby tra Udine e Cividale

È un turno intero, quello che va in scena stasera e vale per la quinta giornata di campionato. Nessun anticipo o posticipo, tutte le gare avranno inizio tra le 20.30 e le 21. Il match clou è Orzinuovi-Rbr, ma occhio anche a tante altre sfide di sicuro interesse. Innanzitutto, Milano – Rieti, due delle squadre a sei punti. Poi ancora il super derby friulano tra Cividale e Udine, con qualche classica stilettata che è già partita. Verona vuole risalire la china e per farlo dovrà battere una Cantù che sembra essersi messa in carreggiata, mentre Brindisi cerca a Torino le certezze e i punti che servono per uscire definitivamente dalla crisi. Vigevano – Nardò e Piacenza – Avellino sono purissime sfide salvezza. Tra Forlì e Pesaro è gara tra chi ha grandi ambizioni ma fin qui ha zoppicato, mentre Cremona va a Livorno per riprendere a vincere. Infine, Fortitudo – Cento, con la Effe che vuole dare continuità alla prima striscia di vittorie della stagione. Intanto va registrata la decisione del giudice sportivo di squalificare per una giornata Xavier Johnson (Udine) e Vittorio Nobile (Cento) per la rissa nell’ultima partita. La squalifica è commutabile in ammenda e i due saranno regolarmente in campo. Nel provvedimento si parla di "tenuità del fatto". Va così.