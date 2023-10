La 5ª giornata. Trieste-Fortitudo, vetta in palio

La 5ª giornata è già importante e potrebbe riservare sorprese. Tutti i fari sono puntati su Trieste, dove la Fortitudo, attuale capolista imbattuta del girone, è attesa dalla formazione giuliana che cerca di riagganciare la vetta della classifica dopo il ko di domenica scorsa a Cento. Alle spalle della Fortitudo, Udine ospita Cividale in un derby friulano che si preannuncia equilibrato: sulla carta, i ragazzi di coach Vertemati sembrano favoriti, ma i ragazzi allenati da Pillastrini, meno quotati ma brillanti, vorranno vendicare la sfida playoff persa a maggio all’ultimo tiro.

Sfida da non sbagliare, invece, per Verona, che dopo la battuta d’arresto della scorsa settimana a Rimini, stasera deve battere Orzinuovi per restare in scia alle prime della classe. Punti pesanti in palio, tra la coda della classifica e le posizioni di vertice, anche nei match per Cento, in trasferta a Chiusi, e l’Assigeco Piacenza (che ospiterà l’Unieuro domenica prossima) sul campo di Nardò.

La classifica: Fortitudo 8; Udine, Trieste, Forlì e Assigeco 6; Cento, Verona e Cividale 4; Orzinuovi e Rimini 2; Nardò e Chiusi 0.