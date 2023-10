La 6ª giornata. Il big match è Verona-Trieste

Il successo di Nardò a Cividale 75-79 nella gara giocata ieri ha dato il via alla sesta giornata del girone Rosso del campionato di A2. Si tratta della seconda vittoria di fila dei pugliesi. Il big match di giornata è quello di Verona, dove la Tezenis ospita Trieste, per una sfida tra due formazioni ambiziose, ma che finora hanno faticato più del previsto nel loro cammino.

Trasferta insidiosa anche per Udine, che questa sera sarà di scena sul campo di una Cento illeggibile, capace di battere le big Trieste e Verona per poi cadere sul campo di Chiusi fanalino di coda. Proprio Chiusi salirà al Flaminio, ospite di una Rimini in cerca di punti per risalire la classifica, dopo un avvio di stagione a rilento (si gioca alle 19 in diretta su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre). Chiude il programma la sfida testa-coda tra l’imbattuta Fortitudo di coach Caja e l’Agribertocchi Orzinuovi.

La classifica: Fortitudo 10; Forlì e Udine 8; Piacenza, Trieste e Verona 6; Cento, Cividale* e Nardò 4; Orzinuovi, Chiusi e Rimini 2 (ogni * una partita in più).