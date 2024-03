La 7ª giornata della fase a orologio: Vigevano, prossima rivale dell’Unieuro, perde di 46 a Trieste. Fortitudo in scia. Crollo di Cantù a Cividale

L’affermazione di ieri sera sulla Juvi Cremona ha ribadito ancora una volta il primato forlivese nel girone Rosso. L’Unieuro è salita a quota 48 punti in classifica, mantenendosi a +6 sull’accoppiata formata da Udine e Fortitudo Bologna al secondo posto. Entrambe sono uscite vittoriose dai rispettivi confronti. I friulani hanno regolato Treviglio 73-65 nell’anticipo tv di venerdì, mentre la Effe, pur senza Aradori, ha superato Milano 80-63. Di matematico c’è il secondo posto: a tre giornate dalla fine e con gli scontri diretti a favore, Udine non potrà più sorpassarla.

Nel sabato pre-pasquale si segnalano poi i ritorni alla vittoria di Trieste (a valanga su Vigevano, prossima avversaria di Forlì: un +46, 103-57) e di Verona (89-77 sulla Luiss Roma), tenendo dunque così apertissima la corsa al quarto posto. Sul fronte girone Verde, invece, fa rumore il passo falso di Cantù, che crolla 82-59 sul campo di Cividale e questa sera (si gioca Orzinuovi-Torino) rischia di veder allontanarsi il secondo posto occupato dai piemontesi. È una notizia che riguarda anche l’Unieuro, che, in caso di arrivo al primo posto, potrebbe incrociare nel tabellone playoff proprio la seconda del Verde. Vittoria al fotofinish, invece, per Trapani sul campo di Nardò (76-77). Da segnalare il ko casalingo di Cento (rinforzata dall’ex biancorosso Bernardo Musso, 5 punti in 18’) in casa con Latina: 65-69. I laziali, che ospiteranno Forlì all’ultima giornata, hanno riaperto così la corsa salvezza nel girone Verde.

La classifica del girone Rosso: Forlì 48, Fortitudo e Udine 42, Verona 36, Trieste 34, Rimini 28, Piacenza 28, Cividale 28, Cento 26, Nardò 22, Orzinuovi 16, Chiusi 16.

Classifica del girone Verde: Trapani 52, Torino e Cantù 40, Rieti 34, Milano 28, Cremona 26, Treviglio 24, Vigevano 22, Luiss Roma 18, Agrigento, Casale Monferrato e Latina 12.

Prossimo turno: sabato 6 aprile Latina-Verona (ore 19); Trapani-Trieste, Treviglio-Orzinuovi, Milano-Cividale, Juvi Cremona-Nardò (ore 20.30). Domenica 7 aprile: Vigevano-Forlì, Agrigento-Fortitudo, Casale-Udine, Luiss Roma-Chiusi, Rieti-Cento, Cantù-Piacenza (ore 18); Torino-Rimini (ore 20).