La Bartoli conquista i playoff. Basket giovane doma l’Urbania

La Bartoli ha iniziato il doppio impegno a Porto Sant’Elpidio, un match fondamentale per le sorti della classifica: una sconfitta infatti avrebbe portato le due squadre a pari punti. E purtroppo così è successo, con i padroni di casa che sono riusciti a spuntarla con un super terzo quarto che vanifica l’ottimo primo tempo della Bartoli e basta per resistere alla rimonta successiva della stessa. La squadra allenata da coach Paolini vince entrambi i primi due parziali, tenendo PSE a basso punteggio e andando negli spogliatoi avanti 31-36; la musica si capovolge al rientro dagli spogliatoi, quando a segnare pochissimo è la Bartoli e Porto Sant’Elpidio galvanizzata dal campo di casa piazza un 23-11 che proietta i padroni di casa avanti 54-47. Nell’ultimo quarto la Bartoli le prova tutte, si rifà sotto ma manca due volte l’aggancio decisivo colpita da un gioco da 4 punti di PSE, cedendo 72-68. Per fortuna pochi giorni e si ritorna di nuovo in campo, questa volta in casa contro Tolentino; la Bartoli sa che non può permettersi passi falsi, ingrana bene la marcia nei primi 10 minuti e va avanti 30-16. Tolentino però non affonda, reagisce e rimane in partita all’intervallo (46-39) prima che terminata la pausa MBA infligga un 22-9 che spezza definitivamente le gambe agli avversari raggiungendo il +20, 68-48. Finisce 82-61 e quinto posto ripreso.

Impegnata nel discorso playoff era anche il Basket Giovane, autore di una grande stagione nonostante la giovane età del roster, che però vede svanire il sogno nella prima di queste due partite, a Jesi contro l’ultima in classifica. E pensare che l’approccio alla gara era quello giusto del BG, che gioca un gran primo quarto e vola avanti 11-22, andando all’intervallo sopra 25-33. Poi nel secondo tempo si spegne la luce, sopravanza la stanchezza di molti elementi (i ragazzi in prestito dalla VL su tutti per i tanti impegni, vedi il torneo in Francia) e il Taurus Jesi ha strada libera, superando subito nel terzo quarto (26-13 per il 51-46) e poi allungando per vincere 71-56. Martedì sera si è poi disputato il derby tra Basket Giovane e Urbania, dominato dalla squadra di coach Donati dal primo minuto del match fino all’ultimo, vittoria che però non basta per tenere vivo il sogno dei playoff, complice l’incredibile vittoria di Montegranaro contro Recanati. Prova corale del BG che trionfa 83-57, con Aloi e Pagnini sugli scudi con 17 e 16 punti. I due punti della Mec System appartengono invece alla trasferta a Falconara, dominata da un imprendibile Di Coste da 26 punti e battuta 67-80.

Leonardo Selvatici