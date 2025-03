La BC Servizi è riuscita a prevalere sulla Gulliver Derthona in trasferta: termina 48-60. Sba, colpo esterno a Tortona. Strappo a metà gara di Dal Pos

Blitz esterno della Bc Servizi Arezzo nella terza giornata del Play-in Gold di Serie B interregionale di basket. La formazione amaranto infatti sabato 1° marzo è riuscita ad avere la meglio sulla Gulliver Derthona in trasferta, compensando con una grande applicazione difensiva una serata non ottimale, invece, a livello realizzativo.

Il punteggio finale di 48-60 testimonia le polveri bagnate dei tiratori aretini, ma al tempo stesso l’ottima difesa che ha tenuto i padroni di casa sotto i cinquanta punti.

La Sba si è presentata in Piemonte con Buzzone in non perfette condizioni fisiche e il quintetto aretino ha subito l’inizio determinato della squadra ospitante, in vantaggio per larga parte del primo quarto, anche se negli ultimi due minuti di parziale Arezzo è riuscito a portarsi finalmente avanti 18-15.

Nel secondo parziale la squadra di coach Fioravanti opera il break che risulterà decisivo a fine partita: gli amaranto, infatti, arrivano sul +15 dopo due triple di Dal Pos grazie a un parziale di 14-0 che i time out del tecnico di Derthona Ansaloni non sono riusciti a limitare.

Al riposo la BC Servizi ci è arrivata dunque con 13 lunghezze di vantaggio (26-39), un divario che gli aretini sono stati bravi a gestire nella seconda parte di gara, non consentendo a Tortona la rimonta.

Nonostante le basse percentuali di realizzazione, la Sba si è rivelata attenta in difesa e ha tenuto botta a rimbalzo difensivo, mantenendo così il proprio vantaggio oltre la doppia cifra sulla terza sirena (35-50) e così anche fino al termine dell’incontro.

Per la Scuola Basket Arezzo è la terza vittoria lontano dal PalaEstra, primo colpo esterno nella seconda fase del campionato: un risultato che permette agli amaranto di rimanere in piena lotta per un posto nei Playoff promozione.

Sabato prossimo, alle ore 21, anticipo casalingo contro Pavia in un vero e proprio scontro diretto dal momento che entrambe le squadre sono appaiate a quota 12 punti al quinto posto.

Luca Amorosi