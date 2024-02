La Bcb affonta la Gema, con la quarta forza sarà dura. Nel campionato di Serie B di basket si lotta. Obiettivo dei brianzoli uscire dalla striscia negativa

Chissà se hanno scosso le coscienze dei giocatori le parole alquanto dure di Nazareno Lombardi dopo il ko casalingo di sette giorni fa contro la Virtus Arechi Salerno. Il coach orobico ha utilizzato addirittura l’aggettivo "indegno" per qualificare il match disputato dalla sua Lissone Interni Brianza Casa Basket che questa sera, sempre al PalaFacchetti di Treviglio alle 20.30, riceve la Gema Montecatini, quarta forza del torneo che nel 2024 ha perso un poco il passo ma che resta squadra forte e che nell’ultimo turno ha battuto Crema, proprio la squadra che ha dato il “la“ alla mini striscia negativa della Bcb, ferma a quota 22 punti, risucchiata dal gruppone che include 11 squadre.

Ha analizzato il momento Emanuele Micheloni, vice di Lombardi. "Bisogna capire cosa non ha funzionato e perché mentalmente eravamo fuori dalla partita. Dobbiamo essere bravi a resettare, riflettere e capire cosa fare per non ripetere gli stessi errori. Abbiamo lavorato molto sulla difesa, perché contro Salerno non siamo stati molto brillanti. In attacco dobbiamo condividere di più il pallone, essere più squadra, pensare al collettivo. Solo così potremo tenere botta a una squadra attrezzata come la Gema". Per capitan Lanzi (foto) "queste due sconfitte ci hanno fatto abbastanza male, ma ci siamo compattati in palestra e siamo pronti a quaranta minuti impegnativi".

Ro.San.