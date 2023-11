La Bcb non ha paura. A Piacenza con fiducia

È meno preoccupato rispetto 7 giorni fa Nazareno Lombardi nel presentare la sfida del weekend della sua Lissone Interni che domani sarà impegnata in trasferta sul campo della Bakery Piacenza. In sede di presentazioni verso il match poi ampiamente vinto contro Caserta, il tecnico bergamasco era, prima di tutto, curioso di valutare la reazione dei suoi ragazzi dopo il pesante ko contro Pielle Livorno. Ma soprattutto era alle prese con una serie di problemi di natura fisica di molti componenti del roster che avevano caratterizzato in negativo la settimana precedente. Al netto dell’assenza prolungata di Loro di cui ancora non si conoscono i tempi di recupero, c’erano le caviglie malconce di Caffaro e Naoni. Poi la squadra ha risposto alla grande, segnando 91 punti ai campani per la vittoria numero 6 di questo primo scampolo di stagione. "Sia il lungo argentino che Naoni stanno meglio. Settimana scorsa siamo stati bravi a gestirli, adesso posso dire che sono quasi del tutto recuperati". Va detto che Naoni è stato il più bravo a mascherare i problemi segnando 21 punti in 30 minuti. Tornando a Piacenza, Lombardi non crede alla classifica che vede la Bakery nelle parti basse a quota 6 punti. "Ogni domenica questo campionato ci dimostra che non esiste nulla di scontato. Specialmente per chi gioca in trasferta. I pronostici non contano, conta andare ogni volta sul campo e battagliare". Palla a due alle 18.