La Bcb si ricarica. Energia in piena. Travolto il Paperdì

La Lissone Interni vince a Caserta e continua nella sua corsa per accaparrarsi un posto nelle prime otto. Non era scontato vincere sul campo del fanalino di coda Paperdì, una squadra ancora viva nonostante la classifica e con in campo l’ultimissimo innesto da Rieti Cavallero. I brianzoli dopo un primo tempo equilibrato durante il quale hanno comunque provato a prendere il largo (12-21), hanno accelerato nel terzo e nel quarto periodo. All’ultimo riposo i ragazzi di Lombardi sono già avanti di 10 (55-65), dopo il break di 8 punti nel quarto periodo arriva il massimo vantaggio di 17 lunghezze che permette loro di giocare un finale di match in totale gestione. Conferma il suo grande momento Loro che “scrive“ 21, 18 per Caffaro. "Sono soddisfatto per questa vittoria, era una trasferta che alla vigilia nascondeva tante insidie – ha commentato coach Lombardi –. Siamo stati molto solidi nel secondo tempo, mentre nel primo meno, giocando con poca determinazione. Dopo l’intervallo il cambio di difesa ci ha regalato energia, abbiamo controllato i rimbalzi e corso in campo aperto". Prossima avversaria la Bakery Piacenza, sabato al PalaReds di Bernareggio, sede dei match anche contro Cassino e Avellino.

Ro.San.