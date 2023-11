La capolista del girone e. Halley Matelica, una gara da chiudere prima. Ora una trasferta di peso contro Pescara

Halley Matelica e Bramante Pesaro allungano in vetta alla classifica del campionato di serie B interregionale, girone E. Questo il verdetto della decima giornata, viste le vittorie casalinghe delle due battistrada. I ragazzi di coach Antonio Trullo hanno rischiato di buttar via, nell’ultimo quarto, una gara tenuta sempre in mano contro Loreto Pesaro. "Su 40 minuti siamo stati avanti per 39’50“, in pratica sempre a parte quei secondi nei quali hanno trovato il pareggio coi tiri liberi di Casoni – dice l’allenatore dei matelicesi –. Sono molto soddisfatto dei primi due quarti, nei quali abbiamo fatto quello che avevamo studiato in difesa. Nel secondo, anche a causa dei falli, abbiamo dovuto cambiare spesso assetto e questa cosa l’abbiamo un po’ pagata, abbiamo perso lucidità in alcuni momenti, ma nel complesso direi che la vittoria è meritata, avremmo potuto farlo con qualche punto in più di scarto". A decidere le sorti dell’incontro, nel finale, è stato un canestro molto bello dell’argentino Mariani. "In Argentina di canestri così gliene abbiamo visti fare tanti – spiega Trullo –, era giusto che in questa situazione se la giocasse lui". Ora si guarda avanti: domenica (alle 18) la Halley sarà impegnata in Abruzzo contro gli Amatori Pescara. "Affrontiamo una buonissima squadra – conclude il tecnico –, lo conferma la sua ottima posizione di classifica (è seconda a quota 12 punti, 4 in meno rispetto ai matelicesi). Quindi, vista la formula del torneo, sarà una partita che vale doppio: non sarà facile in casa loro, ma dovremo provarci perché potrebbero essere punti che peseranno nella seconda fase".

m. g.