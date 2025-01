La capolista Halley guarda avanti: "A Ozzano in palio punti pesanti"

La Halley Matelica ha messo in riga l’Olimpia Castello senza spremere i suoi "big" ed è riuscita nell’intento di portare a casa altri due punti preziosi evitando acciacchi o infortuni ai giocatori. La squadra è rimasta pertanto al primo posto in classifica. E sabato affronterà il big match sul campo della Logimatic Ozzano, seconda nel girone.

"La formula di questo campionato – spiega il coach Antonio Trullo – ci porta a battezzare come importanti alcune gare piuttosto che altre e la trasferta che ci attende ha un peso specifico notevole. Ovviamente abbiamo già iniziato a fare i nostri calcoli e possiamo dire che lo scenario migliore, per noi, sarebbe quello con il Roseto al sesto posto perché abbiamo il 2-0 con loro. Tuttavia, dobbiamo pensare in primis agli scontri diretti che ci restano con Ozzano e Recanati. Li vogliamo vincere perché contano tanto per la seconda fase, per partire già da un buon bottino di punti".

Al momento la classifica vede la Halley prima a quota 28, seguita da Recanati, Loreto Pesaro, Porto Recanati e Ozzano (tutte con 24 punti); chiude il lotto della fascia alta il Bramante Pesaro con 20 punti, mentre Roseto e Senigallia hanno 16 punti. Al termine della regular season mancano tre gare. I matelicesi giocheranno a Ozzano, poi in casa con Senigallia e infine andranno a Recanati.

