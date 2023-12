La capolista. L’Halley ok a Pescara. Trullo: "In quella gara bene solo il risultato» La Halley Matelica chiude l'anno in testa al campionato, +4 dai pesaresi. Coach Trullo non è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, ma la vittoria è un buon risultato. La pausa natalizia arriva al momento giusto per ricaricarsi e prepararsi ai decisivi scontri diretti di gennaio.