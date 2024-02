La capolista Stosa prepara la trasferta a Cecina. Spareggio per fare punti in vista dei ’play in gold’

La vittoria di domenica scorsa contro Quarrata ha permesso alla Stosa di consolidare la prima posizione in classifica ma soprattutto di mantenere il morale alto in vista di un vero e proprio spareggio come quello di domenica a Cecina. In terra livornese, infatti, per i rossoblù sarà una sorta di antipasto di seconda fase visto che in palio ci saranno per entrambe le squadre 2 punti pesantissimi. Attualmente la Virtus si porterebbe in dote nel play in gold 4 punti, che diventerebbero 6 in caso di successo sul parquet del PalaPoggetti, visto che i senesi li toglierebbero alla formazione di coach Da Prato. Una formula cervellotica quella del campionato di serie B interregionale che nella seconda fase rimetterà in gioco praticamente tutto. Al momento nel play in gold sono qualificate Cecina, Stosa Virtus ed Empoli. La quarta formazione uscirà dallo scontro diretto di domenica sera tra Lucca e San Miniato. Stessa situazione nel girone A dove sono già certe del passaggio del turno Saronno, Pavia e Casale Monferrato mentre l’ultima formazione verrà decisa dallo scontro diretto tra Gallarate e Gazzada. Per quanto riguarda i punti, oggi in caso di qualificazione di Lucca, Empoli si porterebbe dietro 8 punti, Cecina 8 o 6 (in base al risultato di domenica prossima), la Virtus 4 o 6 e Lucca 4. Se invece a qualificarsi sarà San Miniato, Cecina avrebbe 8 o 10 punti, Empoli 8, Stosa 4 o 6 e San Miniato 2. Nel girone A la situazione è più fluida. Con Gallarate qualificata la classifica vedrebbe Saronno 8, Pavia 6, Casale 6, Gallarate 4. In caso di qualificazione di Gazzada, invece, Saronno e Pavia 8, Casale 6, Gazzada 2. Una soluzione generale in piena evoluzione che si definirà solamente domenica sera. Per la Stosa adesso non sono però importanti i calcoli bensì preparare al meglio la gara di Cecina: in riva al Tirreno si potranno misurare le reali ambizioni dei rossoblù in ottica seconda fase. "Siamo contenti del percorso fatto fino a qui – ha commentato Lasi nel post gara – da neopromossa e con tanti giocatori giovani. Sappiamo di dover andare a Cecina domenica sera a giocarci tutte le nostre chances".