La capolista. Trullo: "Halley, domenica vale doppio la partita a Pesaro»

Missione compiuta per la Halley Matelica che ha centrato l’accesso al play-in gold, cioè il primo obiettivo con due turni di anticipo. I ragazzi di coach Trullo sono in vetta al girone e vanno alla seconda fase come una delle prime quattro in classifica. Ora la Halley non può mollare la presa. Domenica c’è lo scontro diretto sul campo dell’Italservice Pesaro, anch’essa già sicura di essere nel quartetto di testa. "Da un paio di settimane – sottolinea Antonio Trullo, coach dei matelicesi – ci alleniamo con tutti i giocatori a disposizione, con la giusta voglia di fare e con un nuovo elemento (Ivan Morgillo, foto) che ci ha dato qualcosa in più in alcune situazioni. I risultati si vedono: la squadra è mentalmente pronta, sono contento. Peccato per quei 20 giorni in cui, allenandoci in 6 per infortuni e influenze, abbiamo lasciato giù due scontri diretti importanti. Ora dobbiamo pensare solo ad affrontare una partita molto difficile come quella di Pesaro: una sfida che vale 4 punti. Arrivare tra le prime quattro era l’obiettivo iniziale, quindi non credo sia un traguardo così piccolo quello centrato. Tutti dicevano che il Loreto Pesaro era la squadra da battere, ma noi siamo stati in testa durante un lungo tratto della stagione. Per questa formula un po’ pazza, conterà di più portare a casa la partita di domenica, perché ci permetterebbe di approdare alla seconda fase con 6 punti".

m. g.