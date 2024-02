La carica dei 300 per spingere i biancorossi

Una partita contro il suo passato: e che passato. Da vivere con il cuore che batterà ancora in parte biancorosso, ma il ruolo e l’ambizione da dirigente proiettata alla vittoria della Gevi. Con questi sentimenti Alessandro Dalla Salda, oggi ad del Napoli Basket, ma per 24 anni in Pallacanestro Reggiana, vivrà stasera la semifinale di Coppa Italia. "Giovedì è stata una giornata incredibile – racconta il manager – quattro ore di pura passione e tifo, da reggiano per la grande vittoria sulla Virtus e poi da dirigente per il successo del mio Napoli Basket su Brescia, che è la squadra più in forma del momento". Ma l’odierna contesa all’Inalpi Arena di Torino promette ulteriori fuochi d’artificio: "Sono convinto – riprende Dalla Salda – che sarà un altro splendido giorno. Si affrontano due squadre dal percorso simile in Serie A e dove lo scontro diretto si è deciso, di fatto, a una manciata di secondi dalla fine. Quando sono sceso in Campania, a maggio scorso, non avrei mai pensato che oggi sarebbe andato in onda questo film. Reggio è sicuramente più abituata di noi a questo tipo di palcoscenici e sfide; noi siamo un club coeso ma molto giovane, con tanta voglia di emergere e un bellissimo ambiente che ci sostiene". Dalla Salda ammette che per lui sarà una partita emotivamente complicata: "E’ noto a tutti che la Pallacanestro Reggiana fa parte della mia vita, ci ho passato 24 anni, è una società che mi ha dato tantissimo e a cui ho dato tantissimo, è stata fondamentale per la mia crescita umana e professionale. Ma tutti sapete anche che l’ambizione fa parte del mio carattere, e io ho quella di arrivare in finale di Coppa con la Gevi".

La carica di oltre 300 reggiani per spingere l’Unahotels verso un’altra impresa nella bellissima cornice dell’Inalpi Arena. Alcuni raggiungeranno Torino con i tre pullman organizzati dalla società, partendo alle 16,30 dal parcheggio della Fiera in via Filangeri (accesso solo da via Nobel) altri lo faranno con mezzi propri. A ieri sera erano infatti ancora disponibili circa 150 tagliandi per la gradinata non numerata riservata ai tifosi biancorossi (10 euro) che potranno essere acquistati dalle 10 di oggi allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini. Intanto, il messaggio promozionale sulla Final Eight della Legabasket con Diletta Leotta protagonista ha raggiunto in poche ore quasi 4 milioni di visualizzazioni solo su Instagram e ha fatto ‘sognare’ tanti appassionati reggiani che hanno ammirato la bellissima giornalista con la canotta della Unahotels. Ad assistere ai quarti di finali contro la Virtus anche un bel pezzo di Juventus, con mister Allegri in prima fila assieme al dirigente Cherubini e ai giocatori Perin, Cambiaso e Miretti.