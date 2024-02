La carica di Ranuzzi. "Un salto di qualità per l’Andrea Costa»

Mettersi la gara con Mestre alle spalle e guardare avanti. Già con il derby di Ravenna nel quale l’Andrea Costa cercherà di riprendersi i due punti lasciati per strada con Mestre. Una partita che fa ancora male, pensando ai 19 punti di vantaggio persi nell’arco degli ultimi 8-9 minuti di una partita che fin lì i biancorossi stavano dominando.

"Abbiamo analizzato gli errori e ora dobbiamo cancellare tutto pensando subito alla partita con Ravenna", dice il lungo Alex Ranuzzi. Molti aspetti non hanno funzionato domenica, ma Ranuzzi guarda anche all’avversario incontrato.

"In primis sono tanti i meriti di Mestre che ha segnato tanto in pochissimo tempo, non dandoci quasi il tempo di capire cosa stava succedendo o come metterci una pezza. Abbiamo preso dei colpi da ko uno dietro l’altro e non siamo riusciti ad avere la lucidità per reagire. Poi tra di noi questa settimana abbiamo analizzato in maniera molto autocritica la partita e ognuno di noi sa cosa può rimproverarsi e cosa può fare meglio".

Domani nel derby del PalaCosta ravennate i biancorossi sanno di dover giocare con la stessa solidità messa in mostra nella gara di andata.

"Dobbiamo replicare quella solidità che abbiamo avuto anche occasioni, penso a Chieti. Dobbiamo riconoscere i momenti giusti della partita in cui spingere e quando invece dobbiamo essere più cinici. Dopo la partita di domenica penso che dobbiamo pensare molto alla difesa per essere più sciolti in attacco".

Quattro i punti di distanza rispetto al quintultimo posto che l’Andrea Costa è chiamata a mantenere in queste ultime nove giornate. E Ranuzzi mette in guardia i suoi.

"Dobbiamo fare più bottino possibile nelle partite che ci rimangono ragionando sempre una partita alla volta – chiude il lungo bolognese –. Questo girone B ha una classifica cortissima e bisogna fare dei ragionamenti una gara alla volta perché come abbiamo visto basta lo spazio di due partite per arrivare a invertire le posizioni con un avversario. Non c’è tempo per rifiatare e neanche per disperarsi ma serve restare concentrati. Soprattutto perché nella fase finale del girone di ritorno non regala niente nessuno, ogni squadra ha la sua battagli e i suoi obiettivi da raggiungere".

Volto nuovo tra le fila dei prossimi avversari visto che è di ieri l’ufficialità del cambio di straniero tra le fila dell’OraSì che ha ingaggiato il play-guardia croato Karlo Uljarevic per farlo debuttare con la maglia di Ravenna proprio contro l’Andrea Costa. Gli farà posto nel roster lo sloveno Mitja Nikolic.