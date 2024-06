La Centese ci riprova. Pronto un mix vincente

Un mercato oculato, fatto di scelte mirate, con il preciso obiettivo di formare una squadra in grado di ben figurare anche in Promozione. Questo il programma messo in campo dal diesse della Centese Fabio Pivanti, in simbiosi col nuovo mister Ciro Di Ruocco, e il benestare della dirigenza. Della squadra che ha vinto il campionato di Prima Categoria sono partiti Finessi, Romagnoli, Crippa, Cesano e soprattutto Ficarelli. A rimpiazzarli e rinforzare la squadra sono arrivati giocatori che formano un mix di esperienza, energia giovane e voglia di affermarsi. Aiello dal Persiceto, l’anno scorso fra i più continui nel cerchio di centrocampo e capace di centrare la finalissima playoff; poi Giacomo Sanci, giovane giocatore che per sola scelta personale e affettiva nelle ultime tre stagioni ha militato nel Ravarino in Prima Categoria, segnando la bellezza di 50 reti. A completare il reparto di sinistra il figliol prodigo Stefano Novi, giovane promessa del 2005 che si è fatto tutta la trafila nelle giovanili della Spal, arrivando ad un passo dal professionismo e desideroso di dimostrare il suo valore nel calcio dei grandi; e infine Federico Minelli, un top in Serie D ed Eccellenza, fortemente voluto e inseguito dallo staff della Centese al quale spetterà il compito di amalgamare vecchi e nuovi, e che tornerà a formare con Costantini quella fantastica coppia che già nelle piazze di Vado e Gaggio Montano raggiunse successi a valanga.

Ora un po’ di sosta, in attesa che vengano diramati i gironi, e conoscere il nome delle avversarie. Con tutta probabilità la Centese sarà inserita nel girone C, formato principalmente dalle compagini ferraresi e bolognesi. In alternativa, il girone B, composto dalle modenesi e dalle reggiane. C’è tantissima curiosità a Cento: ci si attende una partenza senza l’assillo di dover vincere per forza, come la scorsa stagione, ma con la consapevolezza di aver assemblato un squadra di valore, completa e registrata in ogni reparto.

j.c.