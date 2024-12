La Centese sfida il Bentivoglio: scontro diretto per i playoff

La Centese nell’anticipo odierno (ore 15) ospita il Bentivoglio, una delle favorite per la vittoria finale, sebbene il ruolino di marcia sia stato al di sotto delle aspettative.

Ne ha fatto le spese Fabrice Cavina, ben conosciuto dalle nostre parti per aver allenato nel Santa Maria Codifiume e giocato nell’Argentana; il nuovo allenatore della compagine rossoblù è Alessandro Evangelisti, ex Libertas Castel San Pietro e Faro. E’ un avversario agguerrito, senza il brasiliano Britos (ex Sant’Agostino), ma con tanti giocatori in grado di fare la differenza. Il presidente Alberto Fava suona la carica: "E’ una partita che pronostica gol e spettacolo. Siamo consapevoli delle loro potenzialità, giocatori come Fiorentini, Mezzetti e Raspadori sono elementi di spicco, ma è tutto il gruppo che è competitivo, ma noi abbiamo dimostrato di stare alla pari con tutti".

E’ anche una sfida per inserirsi nella lotta per i playoff: dopo la vittoria sul fanalino di coda Corticella, il Bentivoglio ha operato il sorpasso sui biancocelesti, fermati dal Masi Torello Voghiera. In settimana la Centese contro il San Felice ha vinto per 3-1, staccando il pass per i quarti di finale, condividendo con la Comacchiese la soddisfazione per il passaggio del turno.

Per restare in corsa su due fronti però, certi scontri diretti vanno vinti e le occasioni colte al volo, come oggi. Anche il Bentivoglio però ha superato il turno di coppa, vincendo ai danni del Forlimpopoli, quindi è in salute.

"In Coppa ho visto una buona Centese, soprattutto nel primo tempo – dice Ciro Di Ruocco, l’allenatore – sul 2-0 c’è stato un calo di tensione, ne ha approfittato il San Felice, che ha accorciato le distanze, su rigore. Rispetto ad altre volte la squadra ha reagito ed è riuscita a chiudere la partita con Sanci".

Tre assenze per la Centese, si tratta di Perelli, Bonaccorsi e Fabbri. "Sono giocatori importanti, sono però sicuro che gli undici che andranno in campo saranno all’altezza, sotto questo profilo mi dànno garanzie".

Per lo sport guerciniano sarà un sabato ricco di appuntamenti, visto che alle 20 a Verona sarà impegnata anche la formazione di basket cittadina, la Benedetto XIV.

Franco Vanini