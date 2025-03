La Cestistica porta a casa due punti d’oro. A Moncalieri prosegue la corsa ai playoff

MONCALIERI67CESTISTICA69(21-20, 39-33, 55-52)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino 13, Ngamene 8, Cordola 8, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 16, Gesuele 3, Grosso 5, Salvini 12, Avagnina, Obaseki. All: Terzolo.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye ne, Templari 5, Moretti 7, Trehub 19, Missanelli 23, Diakhoumpa 4, Guzzoni 2, Guerrieri, Varone ne, Giangrasso 9. All: Corsolini.

Arbitri: Parisi di Catania e De Giorgio di Giarre

MONCALIERI (Torino) – Vittoria preziosa per la Cestistica, che sbanca il ’PalaEinaudi’ di Moncalieri 67-69 mettendo in classifica due punti d’oro. Le bianconere inseguono per 35 minuti, poi attuano il sorpasso e gestiscono lucidamente il finale di gara nonostante un paio di errori dalla lunetta che avrebbero permesso alle ragazze di coach Corsolini di chiudere la contesa con qualche secondo di anticipo. Il successo tiene le spezzine in piena corsa playoff al nono posto in classifica, a 2 punti da Selargius. 18. Moncalieri segna il primo canestro della partita con Sammartino e prova da subito la fuga, andando sul 10-3. La Cestistica comunque reagisce allo sprint delle piemontesi, torna a contatto, ma non riesce ancora a impattare. L’andamento del match è ad elastico: quando la compagine spezzina sembra raggiungere la Tecnoengineering, questa risponde con mini-parziali che respingono gli assalti delle ospiti. Nel secondo quarto il divario tra piemontesi e liguri è ancora più assottigliato, ma non cambia il canovaccio dello sviluppo di gara, con le padrone di casa sempre avanti. La Cestistica tocca anche il -1 (30-29) con Moretti a metà frazione, ma non trova l’aggancio, anzi, viene mandata sul -8 dalla Libertas (39-31). Trehub segna l’ultimo canestro prima dell’intervallo lungo e accorcia sul 39-33. Nella prima parte del terzo periodo Moncalieri sembra prendere il controllo della gara, raggiungendo il +9 in un paio di occasioni (50-41), ma la risposta della squadra bianconera non tarda ad arrivare, sempre con Trehub sugli scudi, coadiuvata da Missanelli e Guzzoni.

Una tripla di Templari vale il -3 (55-52) con cui si chiudono i primi 30 minuti. Ciò che di buono è stato fatto, però, non basta a fermare la foga di Moncalieri, che torna sopra di nove lunghezze grazie ad un 6-0 in apertura dell’ultima frazione (61-52). L’ampio margine di vantaggio rilassa le padrone di casa ed è qui che le bianconere ne approfittano per tornare alla carica, ribattendo con un break di 0-10 che vale il sorpasso (61-62). Da questo momento comincia un’altra partita, in cui salgono in cattedra Missanelli e Trehub brave a trascinare le compagne al successo, nonostante il finale palpitante con tre tiri liberi cruciali sbagliati dalle ospiti. A fil di sirena ci prova Mitreva da oltre metà campo ma il suo tiro non si avvicina neanche al ferro e le bianconere possono esultare per la vittoria.

Marco Zanotti