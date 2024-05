La Cmp di Perez ora si fa in tre: "Lavoreremo bene a Granarolo"

Tre cuori e una capanna, quella dove crepitano le scarpe sul parquet di via Roma 32 a Granarolo. Si è concluso questa settimana uno storico accordo di acquisizione tra le due società Granarolo Basket e Village Granarolo e il numero uno della Cmp Global Cristian Manuel Perez, nuovo presidente della cordata, uno sposalizio che rispetterà l’identità e la storia dei tre club e che permetterà l’unione e la sinergia fra i reparti sportivi, amministrativi e sanitari.

Oltre a un ambizioso progetto impiantistico. Perez, come nasce questo accordo?

"La mia azienda viene dal territorio di Granarolo, come attività sociali, le ambulanze e come quartier generale, quindi volevamo trovare spazio qua anche come realtà sportiva. Diciamo che abbiamo familiarizzato con Massimo Argilli (presidente Granarolo Basket) e Giuseppe Paoloni (presidente Village), coi quali condiviso gli stessi valori sportivi e nel complesso abbiamo trovato persone stupende e una grande passione. Di queste fusioni ce ne sono tante, ma abbiamo sposato le persone".

Diventerete un unico club?

"Qua parliamo di unire le forze rispettando però ogni singolo club, che manterrà la sua storia e il suo percorso sportivo. Ogni società manterrà la sua indipendenza di titolo, storia e staff, ma sotto lo stesso cappello sfrutteremo le reciproche capacità: noi la sanità e il primo soccorso, loro il radicamento e il fatto che siano un importante bacino per i giovani del territorio e una figura di riferimento".

Dunque tre prime squadre?

"Sì, avremo la serie C con la Cmp Global, in attesa di vedere i risultati di Granarolo Basket ai prossimi playoff di Divisione Regionale 1, e Village Granarolo in Divisione Regionale 2".

Le squadre giocheranno a Granarolo?

"Abbiamo obiettivi di sviluppo e crescita, come ad esempio la costruzione di un palazzetto: abbiamo questa idea in pancia. Siamo riconosciuti realtà di Granarolo e vorremmo farlo nel territorio di casa. Gli intenti dal punto di vista umano e sportivo ci sono, poi vedremo prossimamente".

Può dire di più sul palazzetto?

"Diciamo che questo sarà uno dei prossimi incontri tecnici. Vogliamo spostare la nostra attività in pianta stabile a Granarolo e vedremo le possibilità concrete. Però con loro ho trovato una sinergia pazzesca: non puntano al business e alle speculazioni, amano lo sport e credono nei suoi valori. Vedo la purezza dello sport e ho aperto la porta a loro, col massimo rispetto della loro storia. Vogliamo potenziare alcune realtà".

Continuerà il rapporto con la Pontevecchio come vivaio della Cmp Global?

"Stiamo definendo. Con la Pontevecchio siamo in ottimi rapporti, collaboreremo per spazi e progetti con ragazzi giovani: quest’anno abbiamo schierato molti suoi ragazzi in prima squadra".