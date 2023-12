La Computer Gross spreca. E viene ribaltata nel finale

SERRAVALLE SCRIVIA

83

USE COMPUTER GROSS

81

SERRAVALLE SCRIVIA: Gay 10, Taverna 31, Razic 11, Pavone 5, Perez 13, Corino 4, Ruiu 9, Avino, Tava, Rossi. All. Gatti.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 26, Baccetti 6, Sesoldi 9, Rosselli 5, Mazzoni 9, Quartuccio 8, Calabrese 8, Cerchiaro 10, De Leone ne, Fogli ne, Tosti ne. All. Valentino (ass. ElmiCappa).

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Rigon di Bellinzago Novarese.

Parziali: 22-25, 39-46 (17-21), 50-62 (11-16), 83-81 (33-19)

SERRAVALLE SCRIVIA – L’Use Computer Gross fallisce l’assalto alla terza vittoria esterna, il Serravalle Scrivia vince 83-81 con gli ospiti che non riescono a gestire un vantaggio di 15 punti alla fine della terza frazione. Si chiude dunque con una sconfitta il girone di andata, con la quarta esterna di fila. La gara comincia bene con Rosselli che mette subito una tripla e un’infrazione di 24 secondi dei padroni di casa che subito dopo entrano in partita con Taverna. Mazzoni e Calabrese firmano il 3-8 e, dopo che Giannone appoggia il 7-13, Quartuccio si siede con due falli. Sul 7-17 a firma Mazzoni e Giannone, Serravalle chiama minuto e, alla ripresa, Gay e Pavone vanno a segno (12-17). Al 10’ siamo 22-25 e coach Valentino riparte con Quartuccio in campo e la tripla di Cerchiaro. Quartuccio e Giannone dalla lunga cercano di allungare ma Serravalle non molla: 33-34. Nel finale la Computer Gross scatta con Calabrese e Mazzoni sul 36-46, a riposo si va sul 39-46. Alla ripresa Rosselli regala un assist al bacio a Cerchiaro e subito dopo Giannone mette il 43-56 suggellando un parziale di 0-5 al 7’. Un’Use che sembra avere il controllo del campo chiude la terza frazione sul 50-62. Si entra nella fase decisiva: Valentino prova a metterci una toppa rimettendo Rosselli e Quartuccio e un antisportivo su Sesoldi consente ai biancorossi di muovere il punteggio dalla lunetta: 54-64. Nel finale canestro di Gay, lo imita Cerchiaro, Gay sbaglia la tripla e si va al timeout con 26 secondi da giocare sull’83-81. Cerchiaro sbaglia, Sesoldi non trova il rimbalzo e stavolta è Serravalle a chiedere il minuto che porta poi alla vittoria.