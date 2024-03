La Coppa ferma alcuni tornei, non la B interregionale. Il Bologna 2016 rischia. C’è Bergamo capolista

Un turno per tirare il fiato in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nel weekend della Coppa Italia, si concedono un po’ di riposo per caricare le pile in vista del derby casalingo contro Ravenna del 23 marzo: ieri lo scrimmage vinto contro Fiorenzuola 90-77.

Terza giornata di play-in Silver per le bolognesi dell’Interregionale. Dopo il successo a Montebelluna, gli occhi sono tutti sul Bologna 2016, che oggi alle 20,30 riceverà la capolista Bergamo per provare a prendersi la testa del girone: domani alle 18 Olimpia Castello-Monfalcone. Resterà ferma la serie C, che dopo la chiusura della fase a orologio del girone A e della regular season del girone B è in attesa dei calendari ufficiali per playoff e playout. Ai playoff andranno le squadre dal primo al terzo posto di ogni girone, che ne formeranno uno unico a sei con il riporto dello scontro diretto della prima fase: Scandiano e Virtus Medicina (prime di A e B), Francesco Francia e Baskers (seconde) e Basket 2000 e Cmp Global (terze). Diversa la formula playout, con 3 gironi da 5 squadre partendo da una nuova classifica, senza il riporto dello scontro diretto.

In Divisione Regionale 1 fine settimana ricco e interessante ai fini delle due classifiche. Nel girone A oggi alle 19,30 è bagarre per il quinto posto col derby Voltone-Masi.

Nel girone B le attenzioni di tutti sono sul big match di giornata Argenta-Granarolo (oggi alle 19), coi ferraresi che potrebbero agganciare Budrio (ferma per il turno di riposo) al primo posto.

Alle 20,30 la sfida salvezza fra Cpst 2010 e International Imola, con entrambe le squadre appaiate a quota 18.

Giacomo Gelati