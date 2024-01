La coppa. Herons sfideranno la Liofilchem Roseto

Il successo in volata della Fabo Herons Montecatini a Crema ha aperto alla banda Barsotti le porte del PalaTiziano di Roma, sede delle Final Four di il 16-17 marzo. Un’altra vittoria piuttosto rocambolesca, quella della Libertas Livorno sui "cugini" della Pielle nel derby labronico, ha garantito agli "aironi" il primo posto e l’accoppiamento in semifinale con la seconda in classifica del Girone B, la Liofilchem Roseto. Dall’altra parte del tabellone la Libertas se la vedrà con lo schiacciasassi Ruvo di Puglia, dominatore fin qui del girone "est" con 14 vinte e 3 perse.