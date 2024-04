La curiosità. Per i gialloverdi rifinitura ‘fuori casa’ al PalaPerucatti

Rifinitura ‘fuori casa’ per il Costone. A causa dell’indisponibilità del PalaOrlandi, prenotato da mesi per ospitare una competizione di ballo internazionale, il Vismederi ha dovuto ‘emigrare’ per effettuare l’allenamento del sabato, svoltosi sul parquet del PalaPerucatti della Virtus, in via Vivaldi. Un luogo caro a tanti membri del gruppo squadra gialloverde, considerando le militanze di Zeneli e Banchero con la canotta rossoblù, così come quella di coach Tozzi, allenatore della prima squadra della Virtus per 3 stagioni, dove ha ottenuto anche una storica promozione in Serie B nel 2018. Sui social il ringraziamento del Costone per l’ospitalità ricevuta: "Nonostante il nostro palazzetto fosse indisponibile per la prima squadra, noi non ci fermiamo – si legge nei post della società della Piaggia -. Da parte nostra è obbligatorio un ringraziamento alla società rossoblù e ai suoi dirigenti per la disponibilità".