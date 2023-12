La decima edizione del ’Memorial Del Core’

Un traguardo speciale per una manifestazione speciale. E’ arrivato, infatti, alla sua decima edizione il ’Memorial Marisa Del Core’, il torneo di basket intitolato alla compianta istruttrice (nella foto), collaboratrice e maestra della Polisportiva San Mamolo scomparsa dopo una lunga malattia, ma mai dimenticata dalle tante generazioni che l’hanno conosciuta.

Domani dalle ore 8,30 l’evento popolerà la palestra Moratello di via Casanova con 6 squadre di Aquilotti Small: saranno infatti presenti San Mamolo (con due team), Villaggio del Fanciullo, Anzola, Stars Bk e Pgs Bellaria.

Il regolamento prevede due gironi che si sfideranno in un 4 contro 4 sprint e con tempi della durata di 6’ (1’ di pausa fra le frazioni), senza la possibilità di chiamare time-out: durante la partita il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il cronometro, salvo i casi in cui il mini-arbitro lo ritenga opportuno (infortunio o palla lontana dal campo), non sono previsti tiri liberi e nessun mini atleta può giocare più di due tempi a partita.

Alle 10 sarà invece il momento della tradizionale lotteria benefica, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ’Bibi Miscione’ (in palio gadget di Virtus, Fortitudo, Bologna Fc e premi forniti dal partner Decathlon). Ogni bambino presente avrà in omaggio un biglietto della lotteria, mentre sarà possibile acquistarne degli altri sul posto durante l’evento.

Seguirà poi l’esibizione del gruppo ginnastica Psm. A chiudere questa bella mattinata di sport e solidarietà sarà la fase finale del torneo, con l’incrocio dei gironi Blu e Bianco, le premiazioni e le estrazioni finali della lotteria.

Giacomo Gelati