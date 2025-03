La Despar travolge. Faenza

BASKET SERIE DNon si fa spaventare la Despar 4 Torri dai giovani della Raggisolaris Academy, che danno del filo da torcere al Pala Aeffe in una gara fisica e nervosa. A rispondere ai colpi di Garavini sono capitan Pusinanti e Caselli, che spaccano in due la difesa faentina: con la tripla di Cattani la Despar mette subito le mani sulla partita portandosi sul 17-7. Si raffredda però la mano dei granata al tiro, un assist per la Raggisolaris che si rifà sotto con Camparevic per il -4, ma senza fare i conti con la panchina granata: Beccari, Cristoni e Dalpozzo riportano in controllo la 4 Torri sul 28-17 della prima sirena. Sono nuovamente Dalpozzo e Cristoni ad allungare per la Despar: completano l’opera Beccari e Grazzi per il 37-17. Gli animi si scaldano, e sono ancora Grazzi e Cristoni a rimettere in carreggiata la Despar sul 63-54. Faenza paga la fatica della rimonta, e la 4 Torri decisamente si ricompone. Caselli riprende a macinare punti, Dalpozzo e Grazzi non perdonano dall’arco e la difesa ferrarese manda in tilt l’attacco ospite: finisce 91-62.