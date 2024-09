La Fip verso il ’Faraoni bis’: "Movimento in crescita"

In carica dal 2021, Massimo Faraoni, presidente della Federbasket toscana con una lunga esperienza manageriale alle spalle fra Don Bosco Livorno, Montecatini e Virtus Bologna, sarà riconfermato per il prossimo quadriennio all’assemblea elettiva in programma sabato 28 a Firenze. Molti dirigenti di società gli hanno espresso, infatti, apprezzamenti e consensi per quanto fatto nel corso di questo mandato chiedendogli di ripresentarsi.

I numeri parlano chiaro, il basket toscano è in continua crescita.

"Credo che su questo non vi siano dubbi: la stagione conclusa è stata la migliore degli ultimi sette anni, con 712 squadre iscritte ai campionati regionali - 35 in più rispetto all’anno scorso – e un incremento costante anche del movimento femminile, aumentato del 9,43 per cento".

Anche nella promozione non vi siete tirati indietro.

"Questo è un altro dei nostri fiori all’occhiello. Abbiamo sviluppato il ‘Progetto Azzurri’ in tutte le province e partecipato a tornei importanti allo scopo di avvicinare ragazzi e ragazze al nostro sport e contribuire alla loro crescita tecnica e personale".

Così come nella organizzazione di eventi.

"Quest’anno la Toscana ha ospitato a Chiusi-Chianciano, San Vincenzo e Cecina tre delle sette finali nazionali giovanili per un totale di quasi 500 ragazzi coinvolti e 40 squadre provenienti da tutta Italia. Inoltre ha partecipato a tutte e sette le competizioni con ben nove squadre regionali".

Quali sono a oggi le realtà più importanti della nostra regione?

"Pistoia Basket 2000, erede della storica Olimpia, al via nel massimo campionato 2024-2025, e Libertas Livorno, promossa in A2. Oltre a queste abbiamo anche cinque squadre in B nazionale e altre dieci in B interregionale".

La situazione di Firenze e provincia?

"Molte società della provincia stanno lavorando bene e anche Firenze, sia pure non più ai vertici, recita un ruolo importante a livello giovanile e col minibasket".

Fra quelle che si sono messe in evidenza in questa stagione, da segnalare in particolare: Firenze Basketball Academy, Polisportiva Sancat, Basket Reggello, Dlf Firenze, Laurenziana, Cus Firenze, Affrico e Mugello Basket.

Franco Morabito