La Folgore Fucecchio fra novità e conferme

Tante novità nella Folgore Fucecchio, che anche quest’anno prenderà parte al campionato di Serie C Unica. Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui arriva il nuovo coach Marco Pistolesi, già a Fucecchio una decina di anni fa alla guida della C femminile. Gli è stato affidato un roster completamente rinnovato (nella foto di Pettinati Communication il gruppo 2024-‘25). "La nostra idea era abbassare l’età media del roster, inserendo ragazzi con voglia e disponibilità a un certo tipo di lavoro, con la consapevolezza che comunque la Serie C Unica è un campionato particolare, molto livellato verso l’alto – esordisce Pistolesi –. Siamo fiduciosi di esserci riusciti, ma sarà come sempre il campo a dare il giudizio finale". Gli ultimi volti nuovi sono il play Alberto Ferrati (classe 2005) dalla Juve Pontedera e l’esterno Matteo Calugi (‘00) da Quarrata. "Sono contento di come i ragazzi si sono approcciati e stanno lavorando – insiste il coach biancoverde –. Stanno dimostrando grande disponibilità e voglia di mettersi in discussione. Quali saranno le nostre caratteristiche? Abbiamo due dimensioni, una più leggera con lunghi atipici ed esterni ad aggredire il campo, un’altra che prevede la presenza di Tessitori, giocatore con fisico ed esperienza non comuni nella categoria. Se riusciremo ad alternarle, ma qui dovrò essere bravo io, ciò può rappresentare un’arma in più". Pistolesi analizza poi il campionato e gli obiettivi della Folgore. "Mai come quest’anno sarà un torneo equilibrato in cui si potrà vincere o perdere contro chiunque – conclude –. Tutte le squadre, Montevarchi, San Vincenzo e Agliana in primis, si sono rinforzate. Per questo dovremo dare sempre il massimo, con l’ambizione di entrare nei play-off. Poi vedremo strada facendo quali saranno i reali obiettivi da perseguire". Questo il roster completo della Folgore Fucecchio. Play: Alberto Ferrati (‘05); Simone Orsini (‘96); Mattia Fogli (‘05). Guardie: Matteo Calugi (‘00); Alessio Gazzarrini (‘94); Stefano Orsini (‘91). Ali: Samuele Scardigli (‘04); Guido Galligani (‘95); Leonardo Giachetti (‘03); Matteo Menichetti (‘04); Vittorio Orsucci (‘03). Pivot: Alessio Tessitori (‘87).

Simone Cioni