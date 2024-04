La Folgore Fucecchio non riesce nell’impresa. È la Juve Pontedera ad avere la meglio

La Folgore non riesce a compiere l’impresa contro Pontedera cadendo sul risultato di 64-55. I pisani entrano in campo più determinati e allungano subito fino al 15-4, la Folgore riduce il divario nel finale di tempino che si chiude sul 17-11. Il secondo quarto è più equilibrato ma all’intervallo lungo Pisa è avanti di 9 (34-25). La Folgore trova difficoltà in attacco, troppi gli errori dal campo e dalla lunetta. Terza frazione caratterizzata da punteggio bassissimo (7-11 il parziale), gli uomini di Rastelli colgono l’occasione per riavvicinarsi sensibilmente. Al 30’ siamo sul 41-36.

L’ultimo tempino è più vivace, in due occasioni la Folgore riduce e si fa pericolosa (42-40 e 47-44). Nel finale con il fallo sistematico la partita si chiude sul 64-55. Ora la sfida si trasferisce a Fucecchio dove la squadra dovrà approfittare del fattore campo. Ecco la formazione della Folgore: Gatoni n.e, Foschi n.e, Mori 0, Gazzarrini 3, Spinelli 6, Tamburini n.e, Berti 13, Chiti 10, Menichetti 15, Orsucci 0, Ghiarè 8.