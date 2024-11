La Gea di Santolamazza ritrova Mari e Romboli . Trasferta sul campo del Montespertoli

La Gea ritrova Romboli e Mari dalle squalifiche e si appresta alla trasferta di Montespertoli. Oggi alle 18 la formazione di Marco Santolamazza scende in campo per la sesta giornata del girone di andata di Divisione 1, affrontando il Montespertoli Montesport. Gea che arriva a questo match forte delle ultime vittorie e con 8 punti e la terza piazza provvisoria, e padroni di casa che invece hanno vinto un solo incontro finora, ma restano una squadra temibile. "Gli avversari non li conosciamo ed è un campo dove non sono mai stato – spiega Santolamazza –. Hanno vinto la prima fuori casa e poi hanno sempre perso. Ha giocatori di esperienza da categoria superiore, hanno sempre giocato con squadre di prima fascia ed hanno sempre perso di poco. Noi dobbiamo cercare di evitare cali di tensione fuori casa". Ancora fuori per squalifica Liberati, la Gea ritrova Romboli e Mari, ma non avrà ancora Piccoli che sta recuperando da un infortunio.