La Gea sfiora la vittoria contro il Centro Minibasket Valbisenzio

Con un gran secondo tempo, la Gea sfiora il colpo (79-77 il finale) sul parquet del Centro Minibasket Valbisenzio, formazione che occupa la terza posizione in classifica nel girone B del campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Marco Santolamazza, con una prova di carattere e una gran difesa, sono riusciti a ribaltare, nei secondi 20 minuti, un primo tempo nel quale i padroni di casa sono riusciti a rimanere avanti, con massimo di una decina di punti, grazie a buone giocate. Nella ripresa, però, dopo aver firmato nel terzo quarto un parziale di 14-26, Furi e compagni sono scappati in fuga, rimanendo sempre avanti fino a due minuti dalla sirena, finendo però per perdere a causa degli episodi, dopo sorpassi e controsorpassi. Nell’ ultimo minuto di gioco la Gea è arrivata a -1, Lucchesi ha messo uno dei due tiri liberi a disposizione. Grosseto ha avuto in mano la palla del sorpasso, ma il tentativo da tre punti di Edoardo Furi è andato a sbattere sul ferro e per la Gea è arrivata una sconfitta amara, anche se a conclusione di una gran bella partita. "Dispiace per il risultato – commenta Santolamazza –, ma sono contento per l’ottima prestazione fornita dai miei ragazzi".

VALBISENZIO: Navicelli 7, Lucchesi 22, Eufemia, Chiti 15, Biagi, Venturini Degli Esposti 2, Sarti 16, Musolesi, Bibaj 2, Acciaoli 11, Bonari 12. All. Bertini.

GEA: Scurti 21, Ignarra 2, Furi 13, Biagetti 8, Liberati 4, Romboli 2, Mazzei 7, Ense 19, Baccheschi. All. Santolamazza.